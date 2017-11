美國總統川普。(美聯社)

2017-11-25 13:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普稍早在推特發文,稱接獲時代雜誌通知,指他「可能」會被評選為年度風雲人物,不過《時代》同時也開出條件,要求他接受專訪與拍攝,令川普聞言霸氣回嗆「不了」。

根據其宗旨,《時代雜誌》每年都會頒年度風雲人物頭銜給「無論好壞,對過去1年眾多事件造成重大影響的人物」,而這個頭銜去年就頒給川普,封面標語則為「美利堅分裂國總統(President of the Divided States of America)」,與美國國名「美利堅合眾國(United States of America)」僅一字之差,意義卻相去極遠。

川普在推特發文中指出,《時代雜誌》通知他的時候,僅提到「可能」會蟬聯年度風雲人物,這點讓他直接拒絕了對方,川普說,「僅僅可能是並不夠的,不過還是感謝對方啦」。

川普去年獲選為時代雜誌2016年度風雲人物,《時代》當時指出,川普的影響力難以估計,原為賭場及房產大亨,後來踏入實境秀節目並化身電視明星,最終在唯一一次的選舉中勝選,成為擁有極大影響力的美國總統,評論他將「主宰一切」。