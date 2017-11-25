《射鵰英雄傳》英文版將問世 九陰白骨爪這樣翻...

2017-11-25 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕武俠小說大師金庸金庸旗下作品，風靡華人世界超過一甲子，但這樣的熱潮似乎沒有影響到歐美文化圈，其中一個原因，就在於其作品用字洗練、文化蘊含豐富，使得難以翻譯成英文。如今，金庸著名的《射鵰三部曲》將在明年開始推出英文版，譯者也搶先透露「九陰白骨爪」這類武功招式該如何翻譯。

《BBC》專訪瑞典譯者郝玉青（Anna Holmwood），曾在台灣學習文言文，並在台找到另一半的她，形容金庸作品是中國的《魔戒》，她花費1年半時間完成《射鵰英雄傳》第一章「英雄誕生」（Hero Born），整部作品將在明年2月推出。

令大家最好奇的，就是金庸作品中的武功招數該如何翻譯？郝玉青表示，其實單純翻譯名詞不難，困難的還是在如何透過翻譯呈現出意境與文化。

她透露，像是「九陰白骨爪」的翻譯，在小說中最令人印象深刻的描述，是白骨上的五個指孔，因此決定以skeleton（骸骨）而非bone（白骨），就成了Nine（九）Yin（陰）Skeleton Claw（爪）

至於像「懶驢打滾」這樣的招數，她選擇直譯成「Lazy Donkey Roll」，認為這樣能以最直接的方式，接將讀者帶入金庸的世界；「江南七怪」則翻譯為「Seven Freaks」。

報導中提到，郝玉青對小說中四字格、成語、專有名詞的處理方式，是視上下文直譯，武功招式有既定譯法但較晦澀難懂需解釋的，用意譯效果更佳，也容易理解，即使聽起來有些奇怪，卻可以避免譯本東方元素盡失。