中國關閉中朝友誼橋10天 中外交部稱「北韓維修橋面」

2017-11-25 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國於本週五（24）宣佈，暫時關閉作為中國進入北韓主要路線的「中朝友誼橋」10天，理由是北韓方正在進行橋面維修。

據外電報導，中國外交部發言人耿爽表示，出於北韓為了修理其邊境橋面，將暫時關閉「中朝友誼橋」。耿爽說，「經過維修後，橋會重新開放」，但沒有表明重新開放日期，或其他相關細節。

日本《讀賣新聞》報導，據丹東海關官員透露，「中朝友誼橋」預計將關閉10天。由於中國與北韓間的穀物貿易大部份透過「中朝友誼橋」進行，《讀賣新聞》評論，暫時關閉橋梁事實上一種「限制貿易措施」。

據《華南早報》訪問，吉林大學公共外交學院副教授孫興傑指出，中朝友誼橋的橋齡已屆74年，確實需要維修工作，但是關閉也很可能是「巧妙的外交藉口」，因為在維修實務上，該地區的氣溫目前已經降至零度以下，很難進行室外維修工作。孫興傑說，「比起說為了制裁北韓，用維修的理由關閉橋梁，更能顧及雙方面子」。

在此之前，中國國際航空本週二暫停了北京與北韓之間的航班。中國方面否認，暫停航班是為了報復習近平特使宋濤17日訪問北韓時，遭到的冷待遇。

中朝友誼橋由日本於1937年修建，1943年完工，原是日本和滿洲國的國界橋。現為連接中國遼寧省丹東市，和北韓平安北道新義州市的跨國橋樑。