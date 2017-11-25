見獵心喜一槍擊斃人妻鄰居 男子：以為她是鹿

43歲死者蘿絲瑪莉傍晚時帶著愛犬出外散步，沒想到竟遭違法打獵的獵人誤殺，再也回不了家。（擷取自臉書）

2017-11-25 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名女子週三（22日）在住家附近的田裡溜狗時，不幸遭鄰居以手槍擊斃，開槍的鄰居供稱，當時天色昏暗視線不良，因此將死者錯看成野鹿才開槍誤殺。

綜合外媒報導，事件發生在紐約州西部的兆托夸郡（Chautauqua），43歲的人妻蘿絲瑪莉（Rosemary Billquist）當天晚上5點半帶著愛犬在田間散步時，被34歲的鄰居托馬斯（Thomas Jadlowski）持手槍從200碼（約182公尺）外擊中，後者聽到尖叫聲立刻趕上前去，見狀報警求助並按壓其傷口試圖止血，但由於傷勢過重，傷者送醫後仍不治身亡。

報導指出，使用手槍射鹿在該州雖屬合法行為，但由於槍擊事件發生在日落後約40分鐘，依據相關法條，不得在日落後進行捕獵，警方表示，本起事件仍在調查中，而托馬斯目前尚未被以任何罪名起訴。

事發後，紐約州環境保護處負責教育捕獵的講師戴爾（Dale Dunkelberger）表示，這起悲劇肇因於獵人並未正確識別目標，「他（托馬斯）必須了解，還有其他民眾會通過那塊土地」。戴爾說，「在這種情況下，任何人都不應該在日落後去打獵，這就是法律」。