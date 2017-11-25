懷柔手段統戰 國台辦：中國19大後對台工作有「六個一」

張志軍表示19大後對台工作可以「六個一」說明，並強調承認「九二共識」為兩岸對談唯一方法。（中央社）

2017-11-25 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平於19大中曾再度重申「九二共識」與「兩岸同屬一中」，以「兩岸一家親」理念，並堅決反對台獨。也表示會尊重台灣現有的社會制度與生活方式，「提供與大陸地區人民同等待遇」。而中國國台辦主任張志軍昨（24）日在兩岸媒體峰會上表示，19大後對台工作可用「六個一」說明，並強調「九二共識」是打破兩岸僵局的唯一方法。

張志軍分別提到的「六個一」分別為「一個根本目標」、「一條基本方針」、「一項主要任務」、「一項基本原則」、「一條清晰紅線」與「一個重要理念」。張志軍表示，所謂一個根本目標，意旨「解決台灣問題、實現祖國完全統一」，而基本方針則是堅持「和平統一、一國兩制」，還說追求的不只是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的「心靈契合」，會「作出充分照顧台灣同胞利益的安排」。

張志軍指出，一項主要任務則是「推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程」，還提及馬習會時「兩岸領導人實現了歷史性會晤」，強調良好局面不允許被破壞。而基本原則為「一個中國」，張志軍稱這是「兩岸關係的政治基礎」，並稱九二共識是兩岸雙方對「兩岸同屬一中」的共同確認，同時強調，不論何黨何派，只要承認九二共識與兩岸同屬一中，中國都願意對話與交流。

張志軍也強調，而兩岸的「清晰紅線」，是指中國「絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演」，並提及「台獨分裂勢力」在教育與文化上不斷進行「去中國化」，並要求「台獨修憲」。張志軍稱中國擁有足夠的能力「挫敗任何形式的台獨」，並稱台獨終將失敗。最後，張志軍重申，一個重要理念即為「兩岸一家親」，中國會尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。