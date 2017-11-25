緬甸軍方高層會習近平 羅興亞問題「高度關注」

2017-11-25 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸羅興亞人危機尚未解決。緬甸國防軍總司令敏昂萊昨天會見中共國家主席習近平，習近平表示，將加強雙方軍事合作，維持中緬邊界和平；對於緬甸備受國際社會譴責的羅興亞人問題，習近平表示，「高度關注緬國內和平進程」。

據外電報導，敏昂萊23日訪問中國，會見中央軍委副主席許其亮，並於24日會見習近平，商議中緬軍事合作議題。

習近平表示，中國高度關注緬甸國內和平進程，也關切中緬邊界處數個叛亂團體的活動，並願維護兩國邊境安全穩定。敏昂萊則感謝中國關切緬甸國內穩定，並同意積極參與「一帶一路」建設。雙方皆同意加強軍事合作。

敏昂萊另在他的臉書上聲稱，在緬甸若開邦問題上，中國願意在國際社會上支持緬甸。

相對於西方國家譴責緬甸軍方迫害羅興亞人，美國國務卿日前甚至聲明緬甸軍方應為其種族清洗暴行負責，中國的態度則是，願意協助緬甸處理羅興亞問題。

習近平在與敏昂萊的會面中即強調，中共19大後，將為包括緬甸在內的世界各國，帶來與中國合作的新機運。

今年8月中出版的亞洲周刊封面專題，也分析指出，緬甸是中國「一帶一路」計畫中的「活棋」，對於中國若想要在印度洋上牽制印度，更是重要據點，此外，雲南與緬甸間有一條中緬油氣管，中國可以藉此從雲南通過緬甸西部直達印度洋，無論經濟和戰略上，中緬維持友好關係具現實利益。

中國外交部長王毅19日訪問緬甸時，會晤國務資政翁山蘇姬，並提出3項步驟解決羅興亞問題，第一步是緬甸和羅興亞民兵停火；第二步加強緬甸和羅興亞雙方溝通；第三步為解決若開邦的貧窮問題；中國並向緬甸建議，共同建立「中緬經濟走廊」，以促進緬甸經濟發展，帶動地區脫貧。