埃及展開報復行動！ 空襲轟炸恐怖分子藏匿地點

埃及西奈半島的一座清真寺24日遭到恐怖攻擊，恐怖分子發動至少2次爆炸後，在清真寺前等待逃離的信眾，開槍掃射無辜民眾，至少造成235人死亡、109人受傷。（法新社）

2017-11-25 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕埃及西奈半島的一座清真寺24日遭到恐怖攻擊，恐怖分子先發動至少2次爆炸後，在清真寺前等待逃離的信眾，再開槍掃射無辜民眾，至少造成235人死亡、109人受傷。在恐攻過後，埃及空軍轟炸參與恐攻的兇嫌車輛，車上的人全數死亡。

綜合媒體報導，埃及總統塞西已經召集國防部長、內政部長及情報首長等，召開國家安全委員會緊急會議研商對策，埃及政府宣布哀悼3天。塞西譴責恐怖分子的攻擊是「罪惡」和「懦夫」行為，表示會將他們繩之於法，並對恐怖分子發動無情的打擊，近期將會為罹難者報仇，靠武力恢復地區的安全和穩定。

報導提到，在恐攻數小時後，埃及軍方宣布，向北西奈省一些藏匿有恐怖分子的山區進行轟炸，聲稱摧毀多輛參與恐攻的車輛，已經將車上的恐怖分子殺死，另外空襲目標也鎖定多個恐怖分子的火藥庫。

美國總統川普在推特上發文表示，恐怖分子攻擊無辜且手無寸鐵的信眾，是可怕又卑鄙的行為，世界不能容忍恐怖主義，必須在軍事上打敗他們，並打擊極端主義的意識形態。