傳女童剝光衣服被裸男檢查 中國家長：政府不給看監視器

中國幼兒園疑似虐待兒童，家長們怒批當局不讓他們查看監視器影像。（路透）

2017-11-25 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國紅黃藍教育機構經營的連鎖幼兒園，在北京傳出虐待兒童的事件，不僅注射不明液體、餵食藥丸、剝光女童衣服再給裸體男人檢查，連家長想查看監視器都被當局拒絕，讓父母們怒氣衝天。

據《CNN》報導，一位匿名的母親透露，自己的3歲女兒說，她被一名老師注射了棕色液體，並且被剝掉衣服，接著有個裸體的男性檢查她的身體。母親指控，她和其他家長在孩子的身體上發現了多處針痕，但幼兒園和警方不允許他們查看學校監視器的影像。

該名媽媽表示，她的小孩說，老師說這些事都是秘密，不應該告訴任何人，也不能和父母說。媽媽痛心地透露，現在小女兒會在半夜突然尖叫，大喊「我沒有生病，為什麼還要打針？」

一名匿名的祖父指出，他4歲的孫女說，她的同學們被逼迫服用白色藥丸，而且所有同學都被要求保密。當地居民劉先生感嘆，這間幼兒園是該地區最好的，雙語班學生每月學費高達5000人民幣（約新台幣2萬2600元），聽到這個消息讓他非常憤怒。

中國媒體《新華社》則宣稱，北京警方已經請醫生進行檢驗，並且拿到了幼兒園的監視器畫面。紅黃藍教育機構目前已將幾名教師停職，也對父母和大眾道歉，同時強調已經將監視錄像交給了警方。

不過，涉案幼兒園的負責人交給警方的報告中，卻辯稱此事是被「誣告和被某些人誣陷」。幼兒園表示，他們對虐待兒童採取零容忍政策，接下來會靜待警方調查。

另外，當《CNN》記者試圖訪問幼兒園相關人士和當地教育局官員時，卻遭保安百般阻撓，因為除了之前的官方聲明之外，沒有人可以對外發聲。