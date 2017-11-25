說好不打臉… 整形女遭床伴揮拳當場「臉歪」

整形女倒地不起。（圖／翻攝自梨視頻）

2017-11-25 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川發生一起暴力事件，一名整形女子喝醉後，遭男子撿屍入住酒店，兩人卻在登記入住時發生爭執，女子遭男揮拳擊中，臉部假體受損歪掉。

香港《蘋果日報》報導，這起事件發生在21日，當時男子阻止女子用真實身分辦理住房，兩人起了爭執，男子激動揮拳，連上前關心的保全也遭毆打，女子更是被擊中臉部，導至假體受損、臉部歪向一邊。

報導指出，男子打人後便逃逸無蹤。警方發現男子留的資料是假的，案件目前仍在調查中。