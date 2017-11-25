呂布葬身地首度亮相！ 考古學家挖出東漢下邳古城

宋代庭院遺跡發掘現場，考古學家發現庭院以青磚鋪地，個別鋪磚由鐵釘固定在地面。（圖擷取自微信）

2017-11-25 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國東漢三國時代「戰神」呂布的葬身之地，最近被考古學家在江蘇省睢寧縣古邳鎮發現了，而且呂布葬身地的地下還有「下邳古城」遺址。

綜合媒體報導，下邳古城考古團隊花費3年時間，確認了明清時期下邳古城的位置，明確了解明清時期古城遺址下疊壓有魏晉、宋代的下邳古城城址，更下層還有東漢時期的下邳古城遺址。

考古團隊負責人馬永強表示，下邳古城的實際位置在官方原來認定範圍的北側，南北相距約500公尺。隨後的試掘證實了這個判斷，明清時期的下邳古城遺址，為一座長方形城址，南北長約930米、東西寬約630公尺，面積約為60萬平方公尺。明清古城遺址下，是疊壓魏晉、宋代的下邳古城城址，考古隊分析當地也是西晉時期的下邳國所在地。

中國社會科學院考古研究所研究員白雲翔指出，考古發掘面積雖小，但對下邳古城有了較為清晰的認識，發現了至少具有東漢、西晉、宋金、明清時期的城址堆積4疊層現象，說明下邳古城「城上有城、城下有城」。

報導提到，睢寧地處中原東部古黃淮地區，水系眾多，歷史上屬於黃泛區。目前的發掘現場地下水位仍然很高，發掘發現古城城牆外側、城牆之上都有較厚的淤積層，可見下邳古城是被一次災難性洪災所破壞。這與《邳州志》記載的「清康熙7年6月河水大上城陷」相印證。

東漢三國時期，劉備、曹操和呂布在此地明爭暗鬥，呂布就在下邳被曹操縊死，關羽也在此地投降了曹操。呂布有遊牧民族血統，故善弓馬騎射且勇猛善戰，在史書《三國志》記載，「布便弓馬，臂力過人，號為飛將」，在民間更有「人中呂布，馬中赤兔」一說，但呂布為人勢利多變、忘恩負義，有勇無謀且生性貪色，品行不為人喜，人緣極差。

下邳地處沂水與泗水交匯，一度是兵家必爭之地。下邳國自商代就有，為諸侯國；戰國時，古文名篇《鄒忌諷齊王納諫》中的鄒忌，封地就是下邳；漢初，韓信做為最早被封的異姓王，被封楚王，國都也在下邳；到了東漢明帝劉莊置下邳國，封其子為下邳王。

東漢時期下邳古城城牆剖面。（圖擷取自微信）