埃及清真寺疑遭IS血洗235死 川普嗆：軍事打擊恐怖主義

2017-11-25 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕埃及西奈半島的一座伊斯蘭教蘇菲派清真寺，24日遭恐怖攻擊，兇嫌特地選擇禮拜期間，引爆炸彈和開槍掃射，至少造成235人死亡、109人受傷。美國總統川普和俄羅斯總統普廷分別致電埃及總統塞西，譴責恐怖組織的暴力行為。美國媒體《CNN》認為，這次的兇嫌的手法具有伊斯蘭國（IS）的特徵。

綜合媒體報導，川普在推特上發文表示，恐怖分子攻擊無辜且手無寸鐵的信眾，是可怕又卑鄙的行為，世界不能容忍恐怖主義，必須在軍事上打敗他們，並打擊極端主義的意識形態。川普還說，這場悲劇性的恐怖攻擊，造成如此巨大的生命損失，「我們必須比過去任何時候更加勇敢、更有智慧，而我們會做到的。需要築牆、需要禁令！上帝保佑埃及人民。」

克里姆林宮新聞局發布消息指出，俄羅斯總統普廷致電埃及總統塞西，表示在宗教禮拜期間殺害平民的殘酷卑劣手段令人震驚，「這讓我們再次確信，恐怖分子完全不具備人類的道德觀。」普庭還向恐攻罹難者家屬轉達了慰問，並祝福傷患早日康復。

埃及總統塞西已經召集國防部長、內政部長及情報首長等，召開開國家安全委員會緊急會議研商對策，埃及政府宣布哀悼3天，塞西強調，會將兇嫌繩之於法，並對恐怖份子發動無情的打擊。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，向埃及人民致上最誠摯的哀悼，嚴厲指責攻擊者的野蠻行徑，強調歐盟會支持埃及。

報導提到，在至少2起爆炸後，兇嫌在清真寺外等待逃離的信眾，開槍掃射殺害群眾，而攻擊所使用的簡易爆炸裝置，爆炸威力造成這座清真寺受到重創。《CNN》認為，這次兇嫌攻擊手法具有伊斯蘭國（IS）的特徵。