無線電故障 日本北海道空中交通一度大亂

2017-11-24 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導指出，因國土交通省札幌航空交通管制部的管制系統出現問題，導致北海道的空中交通一度中斷。目前問題已經排除，航班也在晚上9點30分恢復正常。

綜合日媒報導，今晚8點多，因國土交通省札幌航空交通管制部的無線電發生故障，導致無法與飛機通信。受影響的範圍包括北海道和東北地區約10個機場的起降作業，日本航空公司因此取消2個航班，全日空公司也取消了15個航班。

根據國土交通省航空局的最新消息，無線電的故障在晚上9點20分左右恢復，機場的起降作業也在9點30分恢復正常。