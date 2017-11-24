堅信八字相剋！強國狠母虐兒致癱瘓 還拋夫棄子私奔

2017-11-24 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕這樣還叫母親嗎？中國陝西省劉姓女子懷孕時，算命師稱她「和腹中胎兒八字相剋」，從兒子一出生就棄養、虐待，甚至在兒子3歲時把他打到癱瘓，還拋夫棄子從此杳無音訊；她的丈夫閆彩斌日前上中國法律節目尋求協助，期盼將狠妻繩之以法。

綜合外媒報導，擔任貨車司機的閆彩斌上法律節目《律師來了》控訴妻子惡行，指稱妻子於2008年懷孕5個月時，算命師說孩子與她八字相剋，就跑去吃墮胎藥，卻沒有成功，之後甚一度想做人工流產，被他擋了下來。

兒子出生後，夫妻倆將他送去給祖母照顧，一直到孩子3歲時才依妻子要求接回家撫養，沒想到這是噩夢的開始！閆彩斌下班回家發現，兒子身上不時會出現傷口與瘀青，詢問妻子，卻被以「從樓梯上摔下來的」搪塞；之後他確信妻子會虐打小孩，有次兒子排泄在地上，妻子竟喝斥他「吃掉」，惡劣行徑讓閆彩斌忍無可忍，而與妻子大吵，她還揚言要報復。

幾天後，閆彩斌工作時接到妻子來電，說兒子突發高燒，但他趕到醫院後，才發現小孩脖子以下動彈不得、甚至沒有知覺，醫生說兒子「頸髓水腫、身體多處骨折、脊椎損傷、手腳嚴重痙攣變形、大小便失禁」，可能一輩子都無法再站起來。

閆彩斌因為專心照顧兒子，遲至40天後才報警，因證據不足而無法提告。兒子癱瘓後，妻子竟偷吃第三者，並被抓姦在床，之後更直接私奔，至今6年杳無音訊，只聽說她已有了新的家庭；孩子現在仍努力復健，只希望有天能再正常走路。