辛巴威獨立37年後第二位總統終於誕生 姆納加瓦正式就職

前副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）在當地時間11月24日上午宣誓就任辛巴威總統。（歐新社）

2017-11-24 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威萬年總統穆加比辭職下台後，前副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）在當地時間11月24日上午宣誓就任辛巴威總統，成為辛巴威獨立37年後的第二位總統。

綜合媒體報導，該場就職典禮在辛巴威首都哈拉雷的國家體育場進行，吸引了成千上萬的民眾觀禮，現場民眾還跟著音樂跳起舞來，而前總統穆加比（Robert Mugabe）則沒有出席典禮。主導政變的國防軍總司令奇溫加（Constantino Chiwenga）到場時，也引發民眾熱烈歡呼。

根據辛巴威憲法，如果總統去世、辭職或被罷免，將由總統所屬政黨推選的人來填補空缺。穆加比21日辭職後，辛巴威執政黨「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」（Zanu-PF）已向議會推選姆納加瓦為總統。姆納加瓦將當完穆加比剩餘的任期直到明年的總統大選。

辛巴威《每日郵報》報導指出，辛巴威軍方稱，穆加比和他的妻子葛雷絲已經獲得了豁免權，他們可以留在國內，並且得到人身安全的保證，穆加比為辛巴威獨立奮鬥的「英雄」地位也會確立。