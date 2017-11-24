想找爸媽 廣西兩男童躲車底翻山越嶺80公里

男童們身材瘦小，就這樣直接躲在車底下的空隙間被載了80多公里。（圖擷取自@i小黄人儿微博）

2017-11-24 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路圈昨（23日）出現一組令人心酸的照片，只見兩個滿身汙泥的小男孩，因太過於思念在外地工作的爸媽，居然鑽進大客車車底躲起來，就這樣一路跟著車走了80多公里、共3小時的山路，直到到站才被發現救出來；幸好孩子們都毫髮無傷，現已由學校接回。

綜合外媒報導，男孩們是廣西百色市那佐苗族鄉一所小學的學生，平時寄宿在校內，事發當天早上，他們逃出學校並跑到附近的客運站，就這樣蜷縮著瘦小身子躲在大客車車尾底部的空隙中，一路跟著車從那佐前往80多公里外的西林。

西林客運站負責人表示：「孩子身體比較瘦小，車底剛好有合適他們躲藏的地方；由於行駛路上泥濘、坑洞多，加上山路陡峭，車行大約3個小時，才在中午12點左右抵達西林客運站。」乘客下車後，車站的安檢人員檢查車輛時發現了2名男童，趕緊協助他們下車並整理衣物、然後帶去填飽肚子。

之後經瞭解，原來孩子們是想到西林尋找在當地工作的爸媽，但實際上他們人在廣東，親戚們為了安慰孩子才會編出如此謊言；之後當地警方聯繫了孩童學校，老師已趕到並將孩子們接回。