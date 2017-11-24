1萬2000公里遠距離戀愛 情侶擁吻照征服全球

相隔1萬2千公里遠的情侶，每次碰面時，以擁吻照留念，感情堅持多年的2人，在今年修成正果。照片背景為米蘭。（圖截自camshow）

2017-11-24 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕遠距離戀愛你（妳）能忍受多遠？1對相隔約1萬2000公里的情侶今年修成正果，男方來自美國，女方來自菲律賓，因為他們熱愛旅行，所以決定每次見面時要以深吻作為紀念照，且他們的足跡遍布全世界的旅遊勝地。

據《Boredpanda》報導，來自美國的Rob，及來自菲律賓的Joli，他們初次見面是在一趟旅行中，隨後交換各自臉書成為朋友，經過時間的考驗，兩人從友情昇華成愛情。

陷入熱戀的Rob和Joli，因為相隔約1萬2000公里，所以他們提議要用很有創意的方式碰面。Rob和Joli都熱愛旅行，所以他們決定在世界各地見面和約會時，並拍下2人深吻作為紀念品留念。

每次2人的約會旅行要迎接尾聲時，Rob一手扶著她的腰，另一手抬起她右腿並親吻她，特殊的姿勢讓他們征服全世界，意大利米蘭、美國加州約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）、西班牙巴塞隆納、菲律賓薄荷島（Bohol）巧克力山丘等旅遊勝地。

他們歷經多年的旅行，今年Rob在莫斯科向Joli求婚，2人修成正果，並跟大家分享喜悅，甚至鼓勵遠距離的戀人們，「不論你們距離多遠，只要追隨你的心和盡自己最大努力，最後會贏得甜美的果實」。

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