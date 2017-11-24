中國手遊吸引600萬青年愛黨？玩家吐槽：破遊戲我才不玩

《環球時報》宣稱中國透過一款叫做「東遊記2.0」的手機遊戲，傳遞「十九大精神」，吸引到600多萬年輕人熱情參與。不過中國玩家吐槽表示，一般人根本就不想玩這種破遊戲。（翻攝自網路）

2017-11-24 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨媒《環球時報》英文版宣稱中國透過一款叫做「東遊記2.0」的手機遊戲，傳遞「十九大精神」，吸引到600多萬年輕人熱情參與。不過中國玩家吐槽表示，一般人根本就不想玩這種破遊戲。

綜合媒體報導，上個月底中國「齊魯網」推出手機遊戲「東遊記2.0」，結合十九大報告中提到的「中國特色社會主義進入新時代」，讓玩家一邊回答十九大精神相關的題目，一邊飽覽山東之美，玩家還有機會抽到遠洋科學考察船的船票。遊戲設計師提到，上線一個月來，這個遊戲吸引到600萬人表現愛黨熱情，而且絕大多數都是1985年以後出生的年輕人，他也覺得相當驚訝。

不過，也有年輕網友向媒體表示，「年輕人整天掙扎在生存線上，誰會學十九大啊？」他表示東遊記2.0「這種破遊戲我才不玩」，更提到事實上中國最熱門的遊戲，是韓國開發的網路生存遊戲「絕地求生」（Player Unknown's Battlegrounds），也被俗稱為「吃雞」。

「絕地求生」在今年3月推出，截至10月全球已熱賣1900萬套，其中中國玩家占了900萬人。中國網路巨頭騰訊也宣布與遊戲開發商韓國藍洞子公司合作，獲得這款遊戲在中國的獨家代理權，並表示會將這款互相廝殺的生存遊戲調整為「符合社會主義核心價值觀、符合中華民族傳統文化習慣」的內容。