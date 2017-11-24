有洋蔥！安寧病患想看海 救護車繞路一償心願

一名護理人員和病患共同在位於澳洲赫維灣（Hervey Bay）的海灘看海，這美麗的一刻被他的同事捕捉下來。（圖擷取自Queensland Ambulance Service臉書專頁）

2017-11-24 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名即將被送往安寧病房的女性病患，在救護車上時朝救護人員吐露盼自己能最後一次造訪海灘的心願；沒想到他們二話不說，馬上將車繞道至位於赫維灣（Hervey Bay）的海灘，病患不禁喜極而泣。

昆士蘭救護車局（Queensland Ambulance Service）昨天在臉書專頁PO出一張相片，只見一名救護人員站在擔架旁、擔架則立起面向海洋，兩人共同凝望著一望無際的海平面；專頁寫著：「救護人員當時正送病患前往當地醫院的安寧療養部門，她提到想再度造訪海灘的心願，而出乎她的意料之外，救護車就這樣繞路前往赫維灣的美麗海灘，病患喜極而泣，請大家多多分享這個美麗的故事。」

此外專頁並補充：「有時候需要的不只是藥物、訓練或技術，只要帶著一顆同理心，你就有能力改變一些事情！」

這則貼文至今已有超過5.9萬個讚，1萬9千多次分享，網友紛紛留言：「好美麗的故事，看到掉眼淚」、「以前身邊也發生過類似的事，謝謝當時的救護人員願意伸出援手」、「這樣的事很常發生卻鮮為人知，我很高興能看到這張照片」、「遇到這組救護人員真是莫大的福氣，幹得好！」