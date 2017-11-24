中國幼兒園虐童案扯上解放軍 官方下令控制報導

該幼兒教育企業宣稱，目前業務遍布中國300多個城市，擁有1300多家親子園和近500家高品質幼兒園。（美聯社）

2017-11-24 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京傳出「紅黃藍幼兒園虐童事件」，在中國網路上迅速的傳播，據了解，目前北京當局已出面控制輿情，媒體對該事件不得自己採訪，只能依照當局的口徑報導。

綜合媒體報導，中國知名連鎖幼兒園「紅黃藍教育機構（RYB Education）」，在北京的托兒所傳出虐童事件。消息指出，疑似有8名兒童被注射不明藥物，甚至在被餵食藥丸或藥水糖漿，甚至有家長指控老師和園長協助不明身分男性猥褻幼童。

網路上各種爆料消息滿天飛，中國的微博和微信圈內，傳出大量受害者的指控，其中，有各種駭人的集體猥褻幼童的敘述。還有消息點名，負責戍衛北京，俗稱「老虎團」的中國解放軍警衛第3師警衛第13團的高級幹部，長期且集團性地猥褻學齡前兒童。

該事件引發媒體大規模的追蹤報導，除北京媒體之外，像《新華社》、《中新社》、《人民日報》等數家主流官媒，也紛紛跟進，刊出多篇社論，憤怒的質問「中國的幼教體系出了甚麼毛病」。

今天幼兒園方發布聲明表示，已將涉事老師暫時停職，並且稱已將監視器畫面提供給公安調查。園方表示，對於涉嫌誣告和陷害者的行為，園方也將向公安機關報案。

報導指出，上海的媒體從業人員表示，昨（23）晚接獲官方通知，通知中表示：有關紅黃藍幼兒園的一切報導，要按照北京的權威部門發布。當局與部分官媒已發出警告，要求網民收斂。

9月才赴美上市的紅黃藍幼兒園是間高檔幼兒教育企業，官網上宣稱，目前業務遍布中國300多個城市，擁有1300多家親子園和近500家高品質幼兒園。對照上海攜程親子園11月初，才傳出教師強迫餵食孩童芥末的虐童影片，11月中時，宣傳部門才要求媒體「不質疑、不炒作、不跟進」，沒想到僅過一週北京就傳出更嚴重的虐童事件。