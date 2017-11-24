刀鋒戰士殺女友僅判6年太輕 南非檢方上訴改判13年5個月

南非知名跑者「刀鋒戰士」皮斯托里斯的殺女友案，今日刑期從原先的6年被改判為13年5個月。（法新社）

2017-11-24 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕南非奧運與帕奧田徑選手、「刀鋒戰士」皮斯托里斯（Oscar Pistorius）於2013年在家中槍殺女友，最後遭南非高等法院於2016年以殺人罪嫌判處6年徒刑；但之後檢方不服提起上訴，而今日，南非最高訴訟法院（SCA）將皮斯托里斯的刑期延長為13年5個月。

綜合外媒報導，檢察官在上個月對皮斯托瑞斯的刑期提出上訴，認為原先的6年刑期過於輕判，而且謀殺罪嫌在南非最輕的刑期應該是15年，而最高訴訟法院則回應表示，「反對刑期的上訴獲得批准，被告改判13年5個月刑期」，等於將皮斯托瑞斯的刑期整個翻倍。

皮斯托瑞斯從出生時2隻小腿沒有腓骨而截肢，但他靠碳纖維義肢，曾在2008年北京帕運奪下3面金牌，之後甚至參加2012年倫敦奧運，被譽為「世界跑得最快的無腿者」。

但2013年2月14日，皮斯托瑞斯在家中槍殺超模女友瑞娃．史蒂坎（Reeva Steenkamp），他聲稱將她誤認為搶匪，曾一度被法院認為是誤殺，但在之後被南非最高法院改判為謀殺罪，並在去年7月判處6年徒刑，卻也引來外界過度輕判的疑慮。