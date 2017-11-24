超扯！ 火車開了160公里 乘客驚覺：開錯方向了...

印度一輛火車開錯方向，乘客過了160公里才發現。（法新社）

2017-11-24 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕乘客搭火車時有可能會粗心坐到反方向，但列車開錯方向的事恐怕沒多少人碰過。印度約有1500位農民到首都新德里參加抗議集會後，於21日晚間10時坐上夜車準備回到馬哈拉施特拉邦，但列車行駛了160公里，他們才驚覺火車前進的方向是錯的。

據《BBC》報導，農民指出火車路線應該要陸續通過北方邦、拉賈斯坦邦、古吉拉特邦再抵達目的地，但到了22日凌晨4時，火車竟然開到了中央邦，這根本不是列車的預定路線，因此乘客連忙通知駕駛。

農民尚普胡斯特（Sagar Shambhushete）指出，他們最後在中央邦的一個小車站Banmore停下，大家都非常生氣，畢竟列車走錯方向，有可能因此發生撞擊事故，直到鐵路部門承諾該輛列車處於安全之中，農民才回到火車上。

印度鐵路局對此澄清，這趟行程是通過另一條路線運行，並不是開錯方向，而乘客可能因為返程路線和來的時候不同，才會感到困惑。

但這並不是印度火車第一次發生這種令人瞠目結舌的事。在上個星期，印度卡納塔克邦一輛列車的引擎突然發動，在無人駕駛下自顧自地駛離現場，駕駛員嚇得騎機車狂追，最後這輛火車逃了13公里終於被停下來。

2011年，有1000名朝聖者從南部城市蒂魯帕蒂（Tirupati）前往印度北部城市瓦拉納西，結果被載到離目的地260公里遠的地方。