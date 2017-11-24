脫北士兵滿肚蟲 專家：恐半數北韓人都染寄生蟲

擔任脫北士兵主治醫生的李國鐘表示，20年執業來從未見過這種情況，只在教科書上看過。（路透）

2017-11-24 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕北韓脫北士兵身中多槍賭命投奔自由，經南韓醫生救治後發現體內有大量「教科書上才有的寄生蟲」，且同時患有敗血症與B型肝炎，外界認為若北韓的前線士兵的身體狀況都如此惡劣，那一般平民更是處於水深火熱之中。南韓的寄生蟲專家認為，可能一半的北韓人都感染了寄生蟲。

據《CNN》報導，這名脫北的吳姓士兵在逃亡過程中，遭到北韓士兵持AK-47步槍連掃約40槍，身中5槍不支倒地。而後駐韓美軍與南韓士兵奮力將他脫到安全地點並送醫緊急治療。擔任該名脫北士兵的主治醫生為南韓槍傷外科權威李國鐘表示，在他體內居然取出長達27公分的寄生蟲，其中一種通常存在於犬隻體內。「我當外科醫師20年來，只在教科書上看過這種情況。」

李國鐘也表示，這名逃兵也染上敗血症與B型肝炎，而B型肝炎是罹患肝癌的重大風險因子。在急救過程中，吳姓士兵的全身血液換了3次才存活下來，共輸入1.2萬cc的血液，回復速度相當快，目前已脫離險境。

報導指出，南韓檀國大學（Dankook University）醫學院於2015年時，曾針對169名脫北者進行研究，發現提供糞便檢體的17名女性中，有7人感染寄生蟲，每10個人就有1人染上B型肝炎。而南韓國立首爾大學（Seoul National University）醫學院寄生蟲專家崔敏浩（Choi Min-ho，音譯）表示，由於北韓使用人類排泄物作為肥料，加上衛生環境惡劣，才導致寄生蟲囊胞在北韓肆虐。

崔敏浩甚至進一步指出，可能至少有一半的北韓人口都感染了寄生蟲。「對那些吃得好且健康的人而言，感染寄生蟲或許不是什麼大問題，但對那些營養不良的人來說，問題可就嚴重得多，因為寄生蟲會吸收人體迫切需要的營養。」