美國淪開發中國家？ 《BBC》舉6大指標這樣分析

美國貧富不均問題日益嚴重。（路透）

2017-11-24 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普曾於競選時多次強調「美國正逐漸淪為第3世界國家」，當時被不少反對者視作妄語，然而，有外媒近日整理出6大指標，發現美國確實在部分面向落在已開發國家的尾段，甚至退至未開發國家的水準。

英媒《BBC》指出，美國身為世界超級大國，部分福利指標卻十分低落，在美國國內一直是個爭論不休的議題，面對上述話題，美國民眾與專家觀點不同，並常導向不同結論。皮尤研究中心（Pew Research Center ）研究稱，大部分中上階級的美國國民認為「窮人能輕易地接受政府福利，而不用做任何事」，然而另有高達3分之2的低收入民眾表示，「窮人生活之所以艱困，是因為政府福利不足以協助他們過體面的生活」。

《BBC》進一步整理了6大指標，試圖找出美國發展水準欠佳的證據，首先是國民平均壽命，美國人均壽命為79.2歲，在世界上排第40位，落後多數發達國家，甚至輸給智利、哥斯大黎加、古巴等中南美洲國家。美國國家貧困中心研究指出，這數字反映在2種不同族群上，其中擁有大學以上學歷的白人男性平均壽命為80歲，教育程度較低的非裔美國男性則是66歲。

報導接著將矛頭指向嬰兒死亡率與產婦死亡率，根據最新的《人類發展報告》，美國嬰兒死亡率在世界中排名第44，落後給大部分已開發國家，而美國的產婦死亡率則逐年攀升，從2000年每1000例活產嬰兒中僅17.5名產婦死亡，來到2015年的26.5名，比哥斯大黎加、中國、越南甚或是黎巴嫩等國家還高。然而，美國國內數據亦顯示，白人產婦死亡率為13（每千例活產嬰兒），非裔美國產婦則為44。

《BBC》公布的最後3項指標分別是兇殺率、青少年懷孕率及平均教育程度，在上述項目中尤以兇殺率最為明顯，根據聯合國毒品及犯罪問題辦公室最新的報告，美國每10萬人中會有4.88人被謀殺，在全球排名第59，遠高於歐洲各國。美國青少年懷孕率及教育水準亦落於平均值之下，低於部分開發中國家。