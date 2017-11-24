恐怖！中國知名幼兒園童 疑遭注射不明藥物、性虐待

中國知名連鎖幼兒園「紅黃藍教育機構」，在北京的托兒所至少有8名兒童疑似被注射不明藥物，還有可能經歷過性虐待。（路透）

2017-11-24 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名連鎖幼兒園「紅黃藍教育機構」，在北京的托兒所傳出恐怖事件，至少有8名兒童疑似被注射不明藥物，甚至在午睡前被餵食藥丸或藥水糖漿，還有可能經歷過性虐待。

據《BBC》報導，在北京精華地段朝陽區的幼兒園，多名小孩的身體被父母發現有針孔痕跡，讓家長懷疑老師是用針頭來管教孩童。也有一名家長指稱，若是小孩不聽話，似乎就會被剝光衣服關到黑暗的小房間內。當地媒體報導則指出，一些家長聲稱他們的孩子被剝光衣服，可能遭受性虐待。

警方接獲通報後，連忙在北京紅黃藍幼兒園查驗監視器影像，目前有3名教師被停職。北京教育委員會也強調，已對當地所有托兒所進行全面安全檢查。

紅黃藍是知名的幼兒教育機構，已在今年9月於紐約證券交易所上市。該公司強調對此深感歉意，如果有任何不法行為，絕對不會擺脫責任。

此案引發中國人對兒童教育的焦慮，因為近年來托兒所屢傳虐待事件。例如去年在吉林省的紅黃藍幼兒園，就有4名教師涉嫌在小孩身上打針而入獄，一名受害兒童甚至被檢查出皮膚上有50多個針孔。