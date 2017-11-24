強國父嫌走太慢 踢斷6歲兒大腿骨

2017-11-24 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江杭州有名父親因嫌棄兒子走路太慢，盛怒之把小孩的大腿骨踢斷，孩子倒地無法動。律師表示，如法醫驗傷達到輕傷以上程度，將對父親進行刑事責任的追究。

根據《梨視頻》報導，19日這名父親要求6歲兒子走路快一點，但兒子還是走得很慢，之後父親盛怒之下便一腳踢到兒子身上，兒子驗傷後發現大腿骨折。

網友看到之後紛紛回應，「不如沒有這種爸爸」、「真的是親生兒子？」、「看完心好痛」、還有人批評說：「自己的腳都管不好還想管孩子」。

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