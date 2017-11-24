夢回北韓！ 脫北士兵驚醒崩潰悲鳴

2017-11-24 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕1名脫北士兵13日從板門店共同警備區（JSA）逃往南方，過程中遭北韓士兵追擊並身中多槍，經搶救後已恢復意識，負責救治傷者的醫師李國鐘表示，脫北士兵平時是個安靜的好人，然而卻在昨夜夢回北韓，驚醒時更被眼前的南韓士兵嚇到驚聲尖叫。

根據《路透》報導，24歲的脫北士兵目前狀況穩定，在醫護人員悉心照護下，已於稍早進食術後第1份清流質食物（clear liquid food）。主治醫師李國鐘表示，已透過手術清除傷者身上至少4粒子彈碎片，並對傷者的諸多宿疾進行治療，如肺結核、B型肝炎及腸道寄生蟲等。

據悉，在被送往醫院後，幾乎只有李國鐘能與該士兵溝通，李國鐘接受《路透》專訪時表示，傷者自稱從17歲中學畢業後，就進入北韓軍中服役至今，由於其髮型很像美國海軍陸戰隊隊員流行的髮型，李國鐘便問他，「願不願意加入韓國的海軍陸戰隊」，脫北士兵聞言笑了笑，輕輕地說道，「自己永遠不會重歸軍伍了」。

該士兵從北韓脫逃的行動，在其身上留下無法完全復原的傷勢與疤痕，其中最嚴重的傷勢出現在結腸，因被挾帶大量動能的子彈撕碎，醫護人員不得不將7處縫合在一起，李國鐘表示，此一傷害並不可逆，傷者下半輩子勢必需要進行飲食控制。

然而，比起肉體上的傷勢，李國鐘直言更憂心傷者的心理狀態，「該名士兵已做過重回北韓的噩夢」他說，「並曾在尖叫中驚醒」。