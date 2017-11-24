北韓核試不先講 韓媒：震垮村莊、學校奪幾十條人命

南韓媒體指出，北韓第6次核試造成村莊住宅與學校倒塌，數十人因此罹難。圖為北韓領導人金正恩。（資料圖，路透）

2017-11-24 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於9月3日進行第6次核試，近日傳出許多事故因此發生，甚至有無辜民眾遭受池魚之殃。南韓媒體指出，第6次核試造成強烈的人工地震，震垮了核子試驗場附近村莊的住宅與學校，導致數十人罹難。

據《朝鮮日報》報導，脫北者們參與的北韓研究團體「桑德研究所」（音譯），引述一名近期去過北韓吉州郡的北韓人士指出，在距離豐溪里核試場約8公里的信東里中，有幾十幢農民居住的住宅，因核試產生的強震倒塌，造成幾十人罹難，「在脆弱的地基立起木頭柱子而蓋起來的房子，一下子就塌了，災情嚴重」。而一名豐溪里出身的脫北者對此表示，「如果信東里的災情到了這種地步，那核試場所在的豐溪里居民，其受災情況肯定嚴重得多，真擔心家人的安危。」

報導指出，會釀成這樣的悲劇，是因為北韓當局在核試前並未事先警告居民。另外，雖然當天是星期日，理應不用去學校，但許多學生因參加「勞力動員」而聚集在教室，地震發生後校舍倒了大半，有人因此罹難。

不過，北韓當局並沒有重建當地，而是「完全轉移話題」，強調秋收的重要性，動員農民幹農活。消息人士指出，房子已經倒塌3個月了，為了農活根本沒空進行災後重建，至於受災的農民只能臨時借住在農場的宣傳室，或住在受災相對不太嚴重的房子裡。對於此項指控，北韓表示，這是「捏造的陰謀報導」。