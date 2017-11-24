中國建科幻VR樂園 巨大機器人可供高空彈跳

中國近日在貴州省建立一座科幻主題的虛擬實境主題樂園，樂園外觀以一座變形金剛風格的巨大機器人裝飾。（路透社）

2017-11-24 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日在貴州省建立一座科幻主題的虛擬實境主題樂園，樂園外觀以一座變形金剛風格的巨大機器人裝飾。

據外電報導，中國在貴州省西南處，建立中國第一座虛擬實境主題樂園，園區佔地330英畝（134公頃），內有35個虛擬實境景點，包括射擊遊戲，和可與星際外星人共遊的虛擬雲霄飛車。樂園中的巨大機器人，則可提供遊客高空彈跳，園區內也有專門製作虛擬實境電影的工作室。大多數的遊樂設施，則使用VR眼鏡和運動模擬器來刺激遊客感官。

遊樂園執行長預期，此景點開放後，「將改變貴州省和中國西南部的整個旅遊結構」，並說，其中一部份園區將於明年2月開放。

據報，此主題樂園旨在因應虛擬娛樂產業的發展，以減少中國對傳統產業的依賴，預計可推動中國虛擬實境市場增長10倍。另據中國電子信息產業發展研究院推估，中國的虛擬實境產業市場至2020年，成長將達到近85億美元。

除了虛擬實境遊樂園，貴州也吸引如蘋果公司在此設立數據中心，另外，世界最大電波望遠鏡也在貴州平塘縣附近。

遊樂園附近的農民表示，儘管期待主題樂園帶來的經濟效益，但也擔心遊樂園開幕後可能帶來的污染。