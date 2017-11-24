中國人用支付寶行乞！ 網友酸：香港太落後幫不了你

網路上瘋傳一名中國男子在香港行乞的照片。（圖擷取自臉書）

2017-11-24 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕在中國許多人依賴電子支付系統「支付寶」，作為平常購物的付費方式，受到許多中國人讚揚，連到菜市場買雞都只要用手機的QR Code條碼就能付費，不用帶錢包。但是最近網路上瘋傳一名中國男子在香港行乞的照片，特別的是這名男子不僅能夠收受現金，還能夠使用支付寶掃碼付款。

綜合媒體報導，香港臉書瘋傳一名中國男子在旺角太子乞討的照片，他單膝跪在地上行乞，在前方地上鋪了一張簡體字的標語，呼籲民眾捐錢救他雙腎積水的孩子，他身旁還有一名小孩坐在行李箱上，小孩身邊則有一個透明袋子疑似尿袋。

男子的標語上寫著，他來自河南，2個兒子及和1個女兒都患有腎積水及甲狀腺功能亢進症，老婆因為家中貧困而拋夫棄子，且他兒子被醫師告知活不過16歲。標語最後留下他的身份證明、銀行帳號、電話號碼和支付寶QR Code條碼。

許多香港網友認為這名男子的行子方式非常專業，但也有網友指這種行乞方式在香港屬違法行為。更有網友以嘲諷的方式說，「香港太落後，只有八達通（類似台灣悠遊卡），你回中國謀生吧！」、「幫不到忙啦，只有八達通」、「你還有黨啊，怎跑來香港行乞呢？」