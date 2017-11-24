維尼微電影！央視推習近平個人短片 自誇做人清白

中國官媒央視推出習近平個人微電影「公僕之路」。（圖翻攝自影片）

2017-11-24 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台昨（23）日推出微電影「公僕之路」，將中共總書記習近平由知青成為國家最高領導人的經歷，濃縮為5分27秒的短片，大力吹捧習近平，而習近平也親自獻聲擔任口白，這是中共19大後，官方所製作首個關於習近平的個人短片。

綜合媒體報導，影片一開始強調，「人民」一詞在19大報告中出現了203次，並再次播放了19大中習近平發表談話的畫面。更提到自己在中共把知識青年下放到鄉鎮的「上山下鄉運動」中，到梁家河「插隊落戶」，並稱自己得到「昇華與淨化」，「梁家河群眾對我依依惜別」、「陝北高原給了我一個信念，也可以說是註定了我人生過後的軌跡。」

接著是1982年習近平到河北正定任職的畫面，和1985年到福建任職的畫面，還特別提到習近平在福建工作了17年半；至於習近平於2002年到浙江的經歷，則從他當年在浙江日報撰寫的專欄結集之江新語開始。再來是2007年他到上海，同年又由上海進入中共中央的畫面，最後又回到19大7名常委會見媒體的現場。