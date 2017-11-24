警覺不足？脫北士兵中彈倒地 南韓軍方晚40分才來救

2017-11-24 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國軍司令部22日公布了脫北士兵的逃命影片，除了北韓士兵追擊手段兇殘外，影片也帶出了更多謎團，自脫北士兵開始狂奔並中彈後，南韓軍方居然晚了40分才出面救援，令外界懷疑當時南韓軍方的處置是否有失當。

據韓媒《中央日報》報導，13日下午11分時，鏡頭就已經拍到脫北士兵所開的車輛，畫面特別聚焦這輛車上，表示當時南韓士兵已察覺異狀。而下午3點14分時，發現有三名北韓士兵快速移動到板門店前的北側哨所，而一名北韓軍人逃往軍事境界線南側，北韓士兵朝脫北士兵開了約40槍。兩名南韓士兵是在3點55分時前往救援，根據南韓軍方的紅外線畫面可以得知，兩人緩慢靠近脫北士兵進行營救。

然而，士兵出面營救距事發當時整整晚了40分鐘，南韓軍方被質疑是否動作慢半拍，而軍方相關人士則指出，當時脫北士兵用落葉覆蓋住身體，為了要找他才花了點時間。然而這種說法卻被影片打臉，下午3點43分時，中彈倒臥的脫北士兵身旁雖然有落葉，但並非如軍方說法般，潛藏地如此隱密。而且在11分時就已察覺異樣的南韓士兵，應該能夠很輕易掌握一名中彈士兵的倒臥地點。

報導也指出，雖說南北韓有停戰協定，但也已經做好臥射等預備攻擊動作，子彈也飛過了非軍事區，最差情況下確實有可能演變成兩軍交火。而影片中雖公開了南韓士兵搜救脫北士兵的畫面，卻未交代此時南韓軍方如何應對邊境衝突。這讓外界認為在南北韓緊張升溫的情況下，必須加強前線士兵的實戰演練，以及對脫北者的搶救訓練。