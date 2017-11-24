女店員英勇壓制持槍搶匪 超商業者卻將她開除

美國OK便利商店（Circle K）女店員壓制持槍搶匪，最後被業主開除，因為此舉違反了公司規定。圖為示意圖，與本新聞無關。（路透）

2017-11-24 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州OK便利商店（Circle K），一名女店員哈里斯（Juwan Harris）於21日值班時遇到持槍搶匪，她趁歹徒逃走時拿球棒猛K對方，並壓制在地直到警方到來。超商業者最後決定將女店員開除，因為她違反了公司政策。

據《ABC》報導，哈里斯回憶，當時51歲的歹徒溫斯頓（William Winston）走到店內，向她表明自己身上有槍並搶劫店內財物。哈里斯開始擔心自己的生命，而且溫斯頓還一度把顧客當作人質，直到他離開時，哈里斯心想「他有可能回來再做一次」。

因此女店員拿起了球棒，打向搶匪的後腦勺，溫斯頓瞬間摔倒在地，哈里斯不敢放鬆，持續用球棒打他的頭。後來溫斯頓被送往醫院，經過治療後情況穩定，並已被警方拘留，因為他搶走了錢財和香菸，將會依搶劫罪偵辦。

哈里斯則因為違反公司規定被開除，但她堅持自己的決定沒錯，因為她必須保護自己、顧客和商店。美國OK便利商店對此沒有回應，但美國商家有這種規定並不罕見。

今年7月時，德州家得寶（Home Depot）一名70歲的員工，看到3名客人疑似在偷竊店內商品，因此向其中一人的腳下丟出油漆滾筒，試圖阻止對方，竊賊因此被嚇跑，而這名員工最後被開除了。

家得寶發言人霍姆斯（Stephen Holmes）對此表示，這類規定是為了安全起見。因為只有訓練有素的保安人員才能追捕歹徒，沒有任何商品能和員工和客戶的安全相比。