為人類殖民火星做準備！百威：我們要在火星釀啤酒

百威啤酒將在太空中進行麥芽培育實驗，目標是要在火星大量生產啤酒。（圖取自網路）

2017-11-24 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕旗下有「百威啤酒」等知名品牌、全球規模最大的啤酒釀造廠「安海斯-布希英博集團」（AB InBev）表示，將於12月4日將大麥種子送到國際太空站（ISS）上，模擬大麥在低重力下的培育，目標是要釀出「世界第一杯火星啤酒」。

據《Forbes》報導，在今年3月德州奧斯丁市舉辦的大型活動「西南偏南」（South by Southwest）上，AB InBev集團宣布將要開始製造「火星啤酒」。12月4日藉由佛羅里達州的卡納維爾角空軍基地發射「SpaceX CRS-13」火箭，把20顆旗下特有品種的大麥種子送到離地400公里高的國際太空站，在低重力狀態下嘗試培育麥芽。

報導指出，啤酒的主要原料為麥芽、啤酒花、水與酵母，此次計劃的目標是要在低重力情況下讓大麥發芽，並觀察在低重力環境下的生長情形。AB InBev集團的研究人員會評估其結果，未來若順利進行，也許人類將可以在火星大規模量產啤酒。

而火星的溫度約為攝氏零下125度到攝氏21度之間，溫度變化相當大，雖然有人可能會幻想這啤酒會相當沁涼，但事實上還得面臨許多挑戰，首先就是保存大麥的溫度，並至少要讓它發芽並長到15到25公分。而大麥在送到國際太空站後，將會在軌道上停留約1個月，送回地球後麥芽會被送到科羅拉多州的AB InBev集團的研究設施進行分析。