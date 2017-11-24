速食店不能說的秘密 飲料大中小容量其實一樣？

最近美國一名前速食店員工在網路PO影片爆料，其實飲料大、中、小杯的容量都一樣，影片被瘋狂轉載，引起軒然大波。（圖擷取自推特）

2017-11-24 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕速食店是美國人最愛的飲食方式之一，但是最近美國一名前速食店員工在網路PO影片爆料，其實飲料大、中、小杯的容量都一樣，影片被瘋狂轉載，引起軒然大波，但也有網友質疑影片的真實性。

綜合媒體報導，美國網友rayMond自稱是美國連鎖速食店「Jack in the Box」的前員工，在推特PO出一段影片爆料，小杯裝有滿載的深色液體飲料，接著分別將小杯飲料的液體倒入中杯子和大杯子裡面，結果竟然可以幾乎完全填滿。

影片隨即在網路上瘋傳，有網友直呼不會再該店購買大杯飲料。但也有人懷疑影片可能作假，完全無法看出中杯子和大杯子裡面是否已經裝有液體。另外，有一名自稱素食店員工以清水做實驗，最後顯示每杯的容量都不同。

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