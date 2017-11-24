紐約感恩節大遊行 萬頭攢動維安嚴密

2017-11-24 03:00

〔中央社〕紐約市今天舉行傳統梅西百貨感恩節大遊行，吸引大批群眾在街道兩旁觀看，人潮由中央公園延伸至先驅廣場（Herald Square），由於美國最近屢傳恐怖攻擊，維安措施相當嚴密。

法新社報導，遊行行列中包括樂隊、精心製作的花車以及米老鼠和憤怒鳥等卡通人物造型的巨大氣球，獲得路旁數以萬計民眾熱烈掌聲，當局動員數千警力在長約4公里的遊行路線上巡邏。

紐約市10月31日才發生卡車闖進自行車專用道的攻擊事件，造成8人喪生，其中多人是外國遊客，當局今天全力確保這項節慶活動的安全。各個路口都停放了大型傾卸車，還放置混凝土路障，以防止類似攻擊。

警察局長摩納翰（Terence Monahan）表示，警方還出動了航空單位、重武器小組、警犬小組和監視小組，精銳盡出以確保安全。

美聯社報導，警方也派出員警拿著手持輻射探測器在群眾中檢測，屋頂上則部署了狙擊手。每個巨型氣球前都有警員開路。有一個枴杖糖造型氣球被強風吹倒碰觸樹枝而爆裂，但並未造成任何人受傷。

10月初賭城拉斯維加斯（Las Vegas）發生更嚴重的攻擊事件，一名男子開槍射擊參加演唱會的數千群眾，造成58人喪命。

今天天氣晴朗但寒冷，參與紐約大遊行的民眾都知道這些攻擊事件，但仍展現熱烈的節慶氣氛。全國民眾和駐在海外的美軍也都歡慶這個家人團聚感恩的日子。

美國總統川普前往他在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），發表視訊談話向阿富汗、巴林、伊拉克、土耳其以及巡弋軍艦上的海外駐軍致謝。

川普坐在大型電腦螢幕前面，讚揚全球各地美軍的表現。他也趁機宣揚內政成績，表示「經濟好極了」，他還承諾將會「大大減稅」。