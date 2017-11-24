下週緬甸行 教宗將面對外交窘境

2017-11-24 01:20

〔中央社〕教宗方濟各下週將訪問緬甸。對於這位全球最德高望重的基督信仰者而言，此行是小心謹慎之旅，因為緬甸篤信佛教，而且美國譴責緬甸軍方對洛興雅穆斯林施暴是「種族清洗」。

路透社報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）也將訪問孟加拉。超過60萬名洛興雅人（Rohingya）從緬甸逃到孟加拉，躲避國際特赦組織所稱的「違反人道罪」，其中包括謀殺、強暴凌虐、強制遷徙，這些指控緬甸軍方一概否認。

此行如此微妙，以致部分顧問甚至提醒教宗，不要說出Rohingya一字，以免引發外交事件，導致緬甸政府和軍方對境內占少數的基督徒不利。

在教宗11月26日至12月2日行程中，最緊張的時刻可能是私下會晤緬甸總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），以及另外會見緬甸國務顧問翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

緬甸不承認洛興雅人是國民，也不承認洛興雅這個族群，對於來訪的教宗來說，這構成一種窘境。緬甸全國共有5100萬人，只有大約70萬人是天主教徒。

李斯神父（Thomas Reese）指出：「他面臨的風險是損害自己的道德威信，或是讓緬甸的基督信仰者陷入險境。」李斯神父是知名美國作家，也在信仰新聞社（Religion News Service）擔任分析家。

他寫道：「我十分敬佩教宗和他的能力，但應該有人勸他不要去。」

梵蒂岡消息人士表示，教廷部分人士認為教宗此行決定過於倉促，因為雙方才在5月建立全面外交關係，當時翁山蘇姬來訪所促成。翁山蘇姬的諾貝爾和平獎光環，已因她處理洛興雅人問題不當而失色。面對外界指控緬甸軍方迫害人權，翁山蘇姬不予認同，並未譴責軍方。

美國華盛頓智庫布魯金斯研究所東亞政策研究員郭晨熹（Lynn Kuok）說：「教宗方濟各在所有層面上必須堅定不移。雖說沒有軍方的配合，暴力不會停止，也不該讓翁山蘇姬輕鬆過關。」

教宗的行程在最後關頭又增加一項，他將在行程第2站孟加拉首都達卡，會晤洛興雅難民。他和緬甸總司令敏昂萊會面也是後來加上的行程，是透過緬甸薄茂恩樞機主教（Charles Maung Bo）與軍方協商達成。