要來點蟲蟲嗎？芬蘭推蟋蟀麵包 即日起上架銷售

芬蘭烘焙食品公司Fazer今（23日）推出號稱「世上第一個以昆蟲為材料的麵包」，每條麵包要價3.99歐元（約台幣140元），比起一般麵包貴上約兩倍。（圖翻攝自just-food.com）

2017-11-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕要不要來點蟲蟲大餐？芬蘭烘焙食品公司Fazer今（23日）推出號稱「世上第一個以昆蟲為材料的麵包」於店鋪販售，明起將可於其11家分店購得；每條麵包要價3.99歐元（約台幣140元），比起一般麵包貴上約兩倍。

綜合外媒報導，這款麵包將乾燥蟋蟀磨成粉末並加進麵粉中製作，每條約含有70隻蟋蟀，Fazer公司稱這種麵包比起普通的含有更多蛋白質，且蟲類具有脂肪酸、鈣質、鐵質和維生素B12，對人體絕對是好處多多；但並未多加說明材料來源。

一名來自赫爾辛基（Helsinki）的學生莎拉（Sara Koivisto）品嚐完後稱：「我沒吃出什麼差別，這款麵包的味道就和一般的一樣。」

Fazer公司研發主管薛貝可夫（Juhani Sibakov）表示：「蟋蟀麵包是很棒的蛋白質來源，也能讓消費者越來越熟悉以昆蟲為材料的食品。」他們預計慢慢將麵包推廣至全部的47家分店。

在西方，尤其是注重無麩質飲食和環保的國家來說，已有越來越多人對食用昆蟲感興趣，因農用昆蟲比起其他畜牧業減少了許多土地資源、飼料和水的濫用，也能減少對動物的不人道對待與宰殺。