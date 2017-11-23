巴布亞紐幾內亞關閉難民營 警方粗暴清場

大量巴布亞紐幾內亞警方今（23日）湧入馬努斯島的難民營清場，有難民指控「警方非常粗暴、且破壞我們的財物」。（法新社）

2017-11-23 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的警方，今（23日）強行進入馬努斯島（Manus Island）上的澳洲難民營，驅趕約數百名於該營關閉三週後仍拒絕離開之難民，並傳出過程中使用暴力打傷多人，但政府當局否認；現已有數十名難民遭到逮捕，惟事態仍未平息。

綜合外媒報導，這個建立於2001年的難民營專門收留想去澳洲卻遭拒的難民，但去年巴布亞紐幾內亞最高法院卻裁定該營違反《憲法》，侵犯人權，遂決定拆除；該營於10月底關閉後就已切斷水電、食物供給，並安排難民住進附近城鎮的設施暫住，但卻有約300人因擔心遭當地人襲擊而拒絕搬走。

經過約半個月的僵持，大量警方於今（23日）湧入營內清場，給予難民一小時時間移動至附近設施，但有部份人爬上屋頂、躲進廁所逃離追捕，也有難民指控：「警方非常粗暴、且破壞我們的財物」有人甚至目擊警方沒收了難民的私人財產。

從網路上流傳的照片可見，有難民被打到見血，但當地警方卻否認使用暴力，僅表示目前已經有約50人「自願且和平地」移至附近設施。

其中一名遭逮捕的伊朗籍難民布切尼（Behrouz Boochani）同時也是位記者，他曾定期向《衛報》及其他新聞媒體提供營內資訊並接受採訪；影片可見他遭兩名警員帶走，並沒做出任何肢體反抗，有難民指控「警方特別在找他」。