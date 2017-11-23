暖心！遊民花最後家產買油助人 女募善款近400萬報恩

2017-11-23 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕好心有好報！上個月美國1名街友將自己僅剩的家產，幫助1名女駕駛脫離車子沒油的窘境。女駕駛為報答好心遊民，她決定在「Gofundme」募款網站上募款回報遊民，並改善他的生活。整個事蹟經媒體報導後，善款不斷湧進，而女駕駛也在個人臉書上傳，街友接獲善款的消息，他喜極而泣的表示，他會善用這筆錢，找房子和工作，「這真的改變了我的生活」。

綜合媒體報導，紐澤西州的女駕駛麥克盧爾（Kate McClure）上個月開車前往費城的途中，開到半路車子因汽油耗光一動也不動，這時1名街友博比特（Johnny Bobbitt Jr）伸出援手，他用僅剩的家產20美元（約台幣600元），走去好幾個路口外買汽油給凱特。

麥克盧爾於募款網站「Gofundme」上表示，當時她沒有任何可以回報的東西，之後她每次去探望博比特時，會送些保暖衣物或金援給他，「我希望可以盡我所能幫忙這個善良的人」，且麥克盧爾得知他樂於與其他街友分享物資時，麥克盧爾就決定要「盡我所能幫忙這個善良的人」，並在「Gofundme」募款網站上幫他募款。

麥克盧爾與博比特的故事，經網友瘋傳及媒體報導，募款10萬美元（約299萬新台幣）的目標在短短創立12天就達成，且民眾的捐款金額持續增加，截至今（23）日晚間9點43分為止，善款金額高達14萬7662美元（約442萬新台幣）。

麥克盧爾在11月18日於個人臉書上傳一則，博比特看到自己善舉引起的捐款數據，他喜極而泣的表示，「真的太棒了，這真的改變了我的生活」。他也決定要好好善用這筆錢，找份工作跟新住處。網友紛紛大讚並稱麥克盧爾「像個天使」。

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