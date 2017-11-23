「水電工界的帕華洛帝」 澳洲男開口唱歌劇爆紅

薩利巴經常在工作時大展歌喉，他聲稱自己僅上過2次聲樂課，其餘時間靠著對偶像波伽利的熱愛，反覆聽他的唱片練唱。（圖擷自Dylan Saliba臉書）

2017-11-23 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕高手在民間！澳洲1名年輕的水電工，因熱愛歌劇音樂，經常邊工作邊唱歌，近期他的朋友偷錄他一邊裝修蓮蓬頭，一邊大展歌喉的畫面，並上傳到臉書，引起網友們瘋傳爆紅，甚至被譽為「水電工界的帕華洛帝」。

綜合外媒報導，澳洲雪梨1名22歲的型男水管工薩利巴（Dylan Saliba），他擁有一副好嗓音，但他沒有受過專業的聲音指導，僅在3年前上過2次聲樂課，他說：「那是玩玩而已」，其餘時間靠著對偶像波伽利（Andrea Bocelli）的熱愛，反覆聽偶像的唱片練唱。

薩利巴的朋友偷錄他展現好歌喉的影片，並於11月18日上傳後，至今不到1星期，吸引超過84萬的觀看次數。影片爆紅後，媒體爭相採訪薩利巴，在其中一次的電視採訪中，主持人大讚薩利巴是「水電工界的帕華洛帝」。

薩利巴在接受採訪時表示，他曾在家人與朋友面前唱歌，但親友們的反應太過激烈嚇到他，從此每當有人要求他在慶生時獻唱，他統統拒絕。一夜成名的薩利巴被問及轉換工作跑道時，他謙虛的表示，自己只是個水電工，「從未想過要唱歌」。

相關影片