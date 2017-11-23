普廷會晤土耳其、伊朗總統 共倡議敘利亞和平進程

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）及土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）針對敘利亞和平進程舉行會談，盼終結該國內戰。（路透）

2017-11-23 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）及土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），於週三（22日）在俄羅斯所屬的索契（Sochi），針對敘利亞之和平進程舉行會談，他們強調將盡力幫助敘利亞終結已邁入第7年、奪走至少40萬條性命的內戰，並將籌組「敘利亞全國對話大會」（Congress of Syrian National Dialogue），為該國未來制定新《憲法》與舉行新選舉打下基礎，盼能迎來長遠的安定與和平。

綜合外媒報導，三國領袖於長達2小時的會談後發表聯合聲明，表示已對敘利亞的和平「達成共識」，將盡快協助該國終結內戰，進入「新階段」（new stage），並邀請包括當權者、反對派、各民族與宗教團體等領袖共同參加「敘利亞全國對話大會」，為該國未來制定新《憲法》奠定基礎，也計畫舉辦由聯合國監督的公平選舉，並已請各界人士制定出可參與大會之名單，及未來可開會的時間表。

普廷於會後發表演說，表示改革進程並不會如此簡單，需敘利亞政府與他人共同的妥協與努力；而俄國包括國營與私營大型企業在內，都將做好隨時投入軍事生產的準備，他強調：「戰場上的成功才能真正為敘利亞未來之長遠和平鋪路。」

而土耳其總統艾多根則於記者會中表示，他反對讓庫德斯坦工人黨（PKK）也上談判桌，稱：「你不能指望土耳其與恐怖份子談論和平進程」；這個武裝團體目標於土耳其東南部、敘利亞東北部和伊朗西北部等地建立庫德族的獨立社會主義國家，遭多國列為恐怖組織。