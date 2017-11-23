被地震推遲一週 南韓大考登場舉國戒備

被地震延遲一週的南韓大學入學考試今（23）日登場。（法新社）

2017-11-23 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕被地震延遲一週的南韓大學入學考試今（23）日登場，有近60萬考生上陣，全國為此嚴陣以待，包括政府機構和部分公司推遲上班時間，考場週邊車輛得減速慢行，飛機起降須避開英聽考試時機。

綜合外媒報導，上週三，南韓浦項發生芮氏規模5.4地震，為該國史上第二大強震，造成學校在內的多棟建築物受損，當局緊急宣布隔天將登場的大考推遲一週。週四大考順利登場，並在當地時間下午5時40分結束。

震央浦項有4個考場變動，影響2000名學生，由於過去一週當地仍有60多個餘震，當局為防再有地震發生，備有200多輛巴士待命，以便在緊急時刻，載送學生到12個預備考場。

每年警方都會在交通高峰期用機車護送學生到考場，今年共出動1.8萬警力及4800輛警車，截至上午11時30分，警方共協助1000名跑錯考場或因塞車險遲到的考生，有消防員甚至接到2通報案電話，因為考生被卡住的門鎖在屋內。

當局也採取非常措施，確保沒有任何事情擾亂考生，包括政府機關和部分公司推遲上班時間，從上午9時延到上午10時，股市晚1小時開市，大眾運輸增加班次，飛機禁止在下午1時10分至35分的約30分鐘英聽考試時間起降，飛行中的班機必須保持3000公尺以上高度。

在競爭激烈的南韓，大學入學考試不僅決定將入讀的大學，也是決定未來人生走向的關鍵時刻，包括社會地位、就業機會，甚至對婚姻有不小影響，今天也有不少家長到廟宇教堂為自家孩子禱告，祈求金榜題名。