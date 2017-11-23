封殺穆斯林？ 中國認定分享古蘭經為暴力行為

2017-11-23 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國宗教自由緊縮，就連持有經典也可能被列為「恐怖行為」。有消息指出，中國青海省1名男子，因與人分享伊斯蘭經典《古蘭經》，遭警方以持有暴力、恐怖影音為由逮捕。

根據《自由亞洲電台》報導，青海省1名穆斯林使用手機與他人分享《古蘭經》內容，遭陝西公安以持有「3級暴力、恐怖影音」逮捕拘留10天。

報導中提到，近3個月來，新疆各地公安大規模收繳《古蘭經》，以及從事伊斯蘭活動的相關物品，還限制維吾爾族和哈薩克族移民土耳其和哈薩克。