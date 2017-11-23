脫北士兵流著南韓人的血 主治醫：全身的血換了3次

李國鐘指出，士兵的手術成功，而且他恢復得很快，先前進行輸血作業時，全身血液換了3次才存活下來。（法新社）

2017-11-23 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名脫北士兵13日從板門店共同警備區（JSA）北方逃往南方，過程中遭到北韓士兵追擊、身中多槍，經過治療之後已在近日恢復意識。負責救治該士兵的亞洲大學附屬醫院昨日召開記者會，主治醫師李國鐘指出，士兵的手術成功，而且恢復得很快，先前進行輸血作業時，全身血液換了3次才存活下來。

根據南韓《中央日報》報導，李國鐘表示，在救治該士兵期間，為他輸入了3個成人血量的O型血液，把全身的血換了3次，李國鐘指出，「我們為他輸了1萬2000cc的血，他是靠著南韓同胞的血液才活下來的。」李國鐘透露，他告訴士兵，「此刻流進你身體的血液是南韓人民自發捐獻的珍貴血液」後，士兵馬上回了一句，「謝謝大家」。

另外，士兵駕車逃亡的過程也是各界關注的焦點之一，當時北韓士兵駕車開往南方，不過卻因為車輛意外卡在水溝，下車後遭到北韓士兵射擊。李國鍾表示，因當時士兵駕車逃亡，推測他是駕駛兵，不過當醫療團隊問他，「既然是駕駛兵，為何還把車子開到水溝裡」？北韓士兵聽了之後則是什麼都沒說。