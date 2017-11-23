沙國被捕王子傳遭虐 「中東股神」被吊掛摑掌

「中東股神」阿瓦里德親王日前被指涉貪遭捕，傳遭到傭兵吊掛摑掌羞辱。（歐新社）

2017-11-23 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯日前以掃除貪污為名，展開該國現代史上最大規模菁英整肅行動，包含「中東股神」阿瓦里德親王（Alwaleed bin Talal）在內等數十名皇室成員和政商名流遭逮捕，軟禁在飯店中，傳出沙國政府雇用傭兵刑求這些皇族。

綜合外媒報導，本月4日沙烏地阿拉伯32歲的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）領導成立反貪腐委員會，在成立委員會幾小時後，就以涉嫌貪汙和洗錢為由，拘捕了11位王子、4名現任部長以及數十名前部長，有「中東股神」之稱的阿瓦里德親王（Alwaleed bin Talal）也在被捕的名單，他們被軟禁在一間五星級飯店中，在飯店大廳打地舖。

傳沙爾曼為避免同情被捕王儲的沙國士兵與之接觸，改雇用私人傭兵企業「黑水公司」（Academi）來擔任看守，有消息指出，沙爾曼會親自訊問這些被捕王儲，在審問中表現和藹可親，在他離開後，傭兵進去對囚犯們施虐，「中東股神」被吊掛在半空中羞辱，還被打巴掌。

對此傳聞，「黑水公司」嚴詞否認，公司發言人表示：「我們沒有在沙烏地阿拉伯提供保安服務，沙國任何政府官員或私人方面都沒有聯繫；我們也沒有提供審訊人員、顧問或其他類似的業務。」