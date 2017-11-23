24年前轟動英國2歲幼兒兇手 又持兒童虐待照三度入獄

2017-11-23 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕24年前震撼英國社會10歲男童殺人犯，現年35歲的威納伯斯（Jon Venables），1993犯案後入獄、2001年6月予以新身分出獄，2010年威納伯斯因下載、散布兒童色情照片再度入獄，2013年假釋出獄，近日則又遭到警方發現再次持有兒童色情照片第三度入獄。

根據《太陽報》報導，官員表示，上週例行訪問威納伯斯時，發現他的電腦有「病態」兒童虐待照與他在2010年所持有的照片類似，隨後立即報警。威納伯斯被警方帶往重度戒備監獄，目前尚未遭到起訴，警方繼續調查中。

綜合媒體報導，1993年英國利物浦2歲幼兒詹姆斯．伯格（James Bulger）遭到10歲威納伯斯（Jon Venables）與同齡的湯普森（Robert Thompson）誘拐，兩人將詹姆斯帶到鐵軌上用磚頭、鐵棍毆打致死，為了掩飾罪行，還把詹姆斯的屍體讓火車輾過以偽裝成意外，相當狠毒。

2013年威納伯斯第二度獲得假釋時，受害者父親雷夫（Ralph Bulger）便曾提出警告：「他遲早會因為對小孩子的淫慾而再度入獄，只是時間早晚的問題。」根據《太陽報》報導估計，英國官方至少花費英鎊500萬元（同新台幣1.9億元）以讓他重返社會，換來的卻是失敗。

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