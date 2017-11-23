脫北士兵為何成功衝向南韓？ 軍事專家提出關鍵...

北韓士兵（紅圈者）成功脫北，一下車立即拔腿狂奔。（圖擷自YouTube）

2017-11-23 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓士兵日前「脫北」奔向南韓，昨天聯合國軍公開大逃亡影片，專家看完影片後分析脫北成功的關鍵，認為脫北的路上沒有設障礙物，且北韓的守衛似乎陷入惶亂等因素，讓脫北士兵罕見的從共同警備區（JSA）逃出北韓。

《BBC》報導指出，脫北士兵駕車一路通過北韓檢查站的建築，一路開往邊界，然後下車直奔南韓。由於脫北之路並沒有障礙物，因此當時若沒有發生輪胎脫落，很可能可直接駕車進入南韓。

南韓防務安全論壇高級研究員楊旭（音譯）表示，JSA沒有設柵欄和障礙物，是基於停戰協定中設立共同警備區的原意，當地屬於中立的範圍，供停戰委員會談判。

報導也提到，北韓士兵一度越過南北韓的軍事分界線進入南韓，當時發現自己越界後，立刻掉頭跑向同伴。聯合國軍司令部則指出，北韓軍方朝南向脫北者開火，違返了停戰協議。

此外，報導認為北韓方的守衛裝備齊全，但他們的反應則顯得十分迷茫，當脫北士兵駛過檢查站時，檢查站的北韓守衛似乎陷入惶亂之中。另有分析認為，在非軍事區、尤其是JSA內脫北非常罕見，此前的例子也遠沒有今次那麼戲劇性。