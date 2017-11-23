過勞表演手臂疼痛顫抖 東京迪士尼員工獲勞災賠償

日本東京迪士尼樂園傳出女性員工過勞，該女因穿著沉重表演服飾，頻繁參與迪士尼樂園內的遊行表演，造成手臂無法自由舉起。日前該女的案例成功獲判為勞災，並得到賠償。（法新社）

2017-11-23 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京迪士尼樂園傳出女性員工過勞，該女因穿著沉重表演服飾，頻繁參與迪士尼樂園內的遊行表演，造成手臂無法自由舉起。日前該女的案例成功獲判為勞災，並得到賠償。

據《朝日新聞》22日報導，一名東京迪士尼樂園的女性員工，因頻繁穿著沉重表演服參與遊行表演，造成左手臂無法自由舉起，並不時失去觸覺。該女為遊樂園不定期契約員工，於2015年開始在遊樂園工作，期間需要穿著重達20至30公斤的服裝參與遊行表演。

該女從2016年11月到12月，共參加50場遊行，而在2016年底的耶誕節遊行中，她穿著一件會限制脖子動作，重量近10公斤的服裝，並被要求在45分鐘的遊行間，保持雙臂高於她的臉。該女表示，她約在2016年11月開始，感到左手臂難以抬起，且一直顫抖，但工作很少有休息時間，所以她持續在遊樂園內表演。到2017年1月，該女的左手臂狀況惡化，一抬起就會疼痛，不時會失去觸覺，並在暫時離開工作治療身體後，也發現她有一段時間無法自由移動手臂。

據報，日本船橋勞動基準監督署於今年8月10日判定此案為勞災，批准該女子的工傷事故賠償。儘管專家指出，由於非意外造成的身體病痛，難以判定與工作內容有醫學上的因果關係，因此該女能獲判賠償是少見案例。該名女性員工則表示，希望病癒後重返東京迪士尼樂園的工作崗位，但要求減少工作量。

東京迪士尼樂園公關部門對此案回應：「這是一件不該發生的憾事，我們正認真看待工作環境的過勞問題」，並說將會改善工作環境，「我們將會確保我們的安全措施，包括指派表演訓練師和改進表演服設計，這些改進正在實施中」。