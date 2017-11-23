有多亂！擁十多名情婦 跟老婆競相幫他收賄

2017-11-23 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南新田縣縣委書記龔新智在今年6月落馬，被判刑11年，最近判決書公開，發現他竟然擁有10多名情婦，而且他的妻子跟情婦還競相幫他收賄，為惡鄉里，他落馬消息傳出，還有當地老人敲打樂器走上街頭，寫著「熱烈祝賀原新田縣委書記龔新智被雙規」字樣的宣傳牌。

綜合媒體報導，龔新智貪戀女色、透過他自己、妻子或情婦收到的賄款約是有364萬人民幣（約1600萬台幣），被判11年及處罰金100萬人民幣（約台幣450萬元）。跟他一起判刑的還有他的妻子及情人，都是因為受賄而被判刑。

據報導，龔新智在自白書中，指他「貪戀女色、喜新厭舊已是公開的秘密」，光在新田縣就跟十多名女性有不正當的關係，最多時與4名女性同時保持情人關係，收錢幫人辦的事，有升官、調職、或幫人攬工程等。

龔新智對妻子收賄一事，這樣描述，「我常年在外尋花問柳，沒有給妻子感情上的溫暖，她明知我有外遇，但為了顧及我的前程，精神上長期抑製自己，淚往肚里流，既恨我、又怕我，在精神上得不到安慰時，就想從物質上尋找滿足，從收受紅包禮金到接受巨額賄賂。是我從感情上把她逼上了這條貪婪的不歸之路。我對她收受賄賂不但沒制止，反而采取了默許的態度，這樣縱容了她的行為，使她的膽子越來越大，受賄越來越多，已到了不可收拾的地步。」