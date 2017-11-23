Uber隱匿個資被駭外洩 多國啟動調查

昨日美國交通網路公司的叫車軟「Uber」驚爆5700萬名乘客與司機個人資料被盜，個資外洩的嚴重事件，Uber還付10萬元美金（同新台幣約302萬元）「封口費」隱瞞外界；此事揭發之後，數個國家政府已經展開對於Uber的調查。（路透）

2017-11-23 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕昨日美國交通網路公司的叫車軟體「Uber」驚爆5700萬名乘客與司機個人資料被盜，個資外洩的嚴重事件，Uber還付10萬元美金（同新台幣約302萬元）「封口費」隱瞞外界；此事揭發之後，數個國家政府已經展開對於Uber的調

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根據《路透》報導，Uber所佔據最大的2個市場－英國與美國相關單位，以及澳洲、菲律賓等國家昨日表示，將會調查Uber資料被駭事件的後續相關議題。

綜合媒體報導，美國參議院議員Richard Blumenthal在推特上表示，應舉行美國國會聽證，並強烈要求美國「聯邦貿易委員會」（FTC）介入調查關於Uber公司違法行為。聯邦貿易委員會也對此做出回應，發言人表示，「我們已經在密切注意且審慎對待此項Uber違法事件。」

美國眾議院議員Frank Pallone指出，「如果Uber真的有隱匿資訊被駭的事件，那麼Uber處理方式是有問題的，必須進一步調查。」；美國至少有4個州的檢察長表示，已就Uber違法事件展開調查，包括康乃狄克、伊利諾、麻薩諸塞與紐約。

英國法律針對隱匿個資被駭有處以罰則，最高可罰英鎊50萬元（約新台幣2120萬元）。英國通訊委員辦公室副主任James Dipple-Johnstone提到，「Uber交通網路公司故意地違規法律與隱匿民眾將會可能有更高額的罰金。」